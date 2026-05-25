È corsa contro il tempo | per portare la metropolitana a Monza serve un ultimo sprint subito
Per realizzare il prolungamento della metropolitana da Milano a Monza, è necessario completare rapidamente le procedure autorizzative e le attività di progettazione. Attualmente, si evidenzia l’urgenza di accelerare i tempi per evitare ulteriori ritardi e procedere con i lavori. La realizzazione richiede un intervento immediato per rispettare le scadenze previste, senza che si verifichino ostacoli burocratici che possano rallentare il progetto.
Bisogna muoversi e farlo in fretta. Se si vuole portare a casa in tempo il prolungamento della metropolitana da Milano a Monza, senza incappare nell’ennesimo ritardo burocratico. A ribadirlo è HQMonza, l’associazione che da sempre schiaccia il piede sull’acceleratore per portare la M5 nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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