È corsa contro il tempo | per portare la metropolitana a Monza serve un ultimo sprint subito

Da monzatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per realizzare il prolungamento della metropolitana da Milano a Monza, è necessario completare rapidamente le procedure autorizzative e le attività di progettazione. Attualmente, si evidenzia l’urgenza di accelerare i tempi per evitare ulteriori ritardi e procedere con i lavori. La realizzazione richiede un intervento immediato per rispettare le scadenze previste, senza che si verifichino ostacoli burocratici che possano rallentare il progetto.

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Bisogna muoversi e farlo in fretta. Se si vuole portare a casa in tempo il prolungamento della metropolitana da Milano a Monza, senza incappare nell’ennesimo ritardo burocratico. A ribadirlo è HQMonza, l’associazione che da sempre schiaccia il piede sull’acceleratore per portare la M5 nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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