È corsa contro il tempo | per portare la metropolitana a Monza serve un ultimo sprint subito

Notizia in breve

Per realizzare il prolungamento della metropolitana da Milano a Monza, è necessario completare rapidamente le procedure autorizzative e le attività di progettazione. Attualmente, si evidenzia l’urgenza di accelerare i tempi per evitare ulteriori ritardi e procedere con i lavori. La realizzazione richiede un intervento immediato per rispettare le scadenze previste, senza che si verifichino ostacoli burocratici che possano rallentare il progetto.