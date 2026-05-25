E’ amore tra Nicola Marchionni e Valentina Pesaresi dopo Amici? Parla il ballerino

Da anticipazionitv.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale di Amici 25, Nicola Marchionni ha incontrato Valentina Pesaresi in un momento trasmesso a Verissimo. Il ballerino ha commentato l’incontro, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura del rapporto. La puntata ha mostrato l’emozione di Marchionni nel rivedere Pesaresi, senza confermare o smentire eventuali sentimenti tra i due. La discussione si è concentrata sull’aspetto emotivo dell’incontro, senza altre rivelazioni pubbliche.

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Nel corso della finale di Amici 25,  Nicola Marchionni ha avuto modo di rivedere Valentina Pesaresi in un momento emozionante a Verissimo. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha visto il ballerino e la cantante condividere un percorso unico, culminato in un abbraccio che ha emozionato il pubblico presente. Ma ora stanno insieme? Speciale Amici: Lorenzo Salvetti e i finalisti a Verissimo il 23 maggio 2026 Un’amicizia speciale tra Nicola e Valentina. Il legame tra Nicola Marchionni e Valentina Pesaresi è nato all’interno della scuola di Amici, dove i due hanno condiviso non solo la passione per la musica e la danza, ma anche momenti di intimità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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