Al Gran Premio di Francia MXGP, sesta tappa del Campionato del Mondo FIM di Motocross, si sono registrati miglioramenti per i team Ducati. Bonacorsi ha concluso la gara in ottava posizione, ottenendo il miglior risultato stagionale. In MX2, Zanchi ha raggiunto il suo miglior risultato dell’anno. La gara si è svolta dopo un mese di pausa, segnando il ritorno in pista per la categoria MXGP.

Il Gran Premio di Francia MXGP, sesta prova stagionale del Campionato del Mondo FIM di Motocross, ha segnato il ritorno in pista della MXGP dopo un mese di pausa e ha evidenziato i progressi compiuti dai team Ducati nelle ultime settimane. Sul tecnico e impegnativo tracciato francese, caratterizzato da fondo sassoso, alte temperature superiori ai 30 gradi e condizioni particolarmente difficili per i sorpassi, i piloti della casa di Borgo Panigale hanno mostrato segnali concreti di crescita sia in MXGP che in MX2. Andrea Bonacorsi centra la top 10 e conquista l’ottavo posto assoluto. Weekend positivo per Andrea Bonacorsi e per il Red Bull Ducati Factory MXGP Team. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Ducati in crescita al Gran Premio di Francia MXGP: Bonacorsi chiude ottavo, miglior risultato stagionale per Zanchi in MX2

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