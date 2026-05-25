Dopo l’allerta di droni sul Baltico, la presidente della Commissione europea ha raggiunto Vilnius, in Lituania. La visita segue l’intensificarsi delle tensioni nella regione e si concentra su questioni di sicurezza e cooperazione. La leader europea ha incontrato funzionari locali e ha visitato basi militari, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche al momento. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle attività di droni nella zona.

Roma, 25 maggio 2026 – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si recherà martedì in Lituania per incontrare i leader dei Paesi baltici, dopo una serie di incursioni di droni che nelle ultime settimane hanno fatto scattare allarmi aerei, evacuazioni e l’attivazione di missioni NATO nell’area orientale dell’Unione europea. Secondo quanto riportato dal portale Politico, alla visita prenderà parte anche il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius. L’obiettivo è mostrare sostegno politico ai Paesi baltici e rafforzare il coordinamento europeo di fronte a episodi che stanno alimentando timori per la sicurezza del fianco orientale dell’UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Droni sul Baltico, von der Leyen vola in Lituania dopo l’allerta a Vilnius

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