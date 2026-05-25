Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Catania durante un blitz della Polizia nel quartiere Cappuccini. In casa, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti pronte per essere vendute. L’arresto è avvenuto durante una perquisizione mirata, che ha portato al sequestro di droga e materiale legato allo spaccio. L’uomo è stato portato in carcere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo intervento della Polizia nel quartiere Cappuccini. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 36 anni, residente a Catania, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione rientra nelle attività di controllo e contrasto alla criminalità diffuse nel territorio cittadino. Per l’indagato resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Controlli mirati dopo recenti arresti. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania insieme all’unità cinofila della Polizia. I controlli si sono concentrati nel quartiere Cappuccini, in particolare in via Formiche, zona già interessata recentemente da altre operazioni antidroga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Droga pronta per lo spaccio in casa: arrestato un 36enne a Catania

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Catania Droga pronta per lo spaccio in casa arrestato un 36enne dalla Polizia di Stato

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