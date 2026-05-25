Dopo meno di due anni chiude il ristorante del Museo Byron | Personale irreperibile e mancanza di visibilità

Notizia in breve

Il ristorante della Taverna Byron, situato nel Museo Byron e Risorgimento, chiude dopo un anno e mezzo di attività. La decisione è stata presa a causa dell’impossibilità di reperire il personale e della mancanza di visibilità del locale. La chiusura è ufficiale e le porte del ristorante sono state chiuse. La struttura aveva aperto a novembre 2022, in concomitanza con l’inaugurazione del museo in via Cavour.