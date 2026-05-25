Dopo meno di due anni chiude il ristorante del Museo Byron | Personale irreperibile e mancanza di visibilità

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ristorante della Taverna Byron, situato nel Museo Byron e Risorgimento, chiude dopo un anno e mezzo di attività. La decisione è stata presa a causa dell’impossibilità di reperire il personale e della mancanza di visibilità del locale. La chiusura è ufficiale e le porte del ristorante sono state chiuse. La struttura aveva aperto a novembre 2022, in concomitanza con l’inaugurazione del museo in via Cavour.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le porte della Taverna Byron si chiudono dopo appena un anno e mezzo dalla sua apertura. Con l'inaugurazione del Museo Byron e del Risorgimento di palazzo Guiccioli, in via Cavour, a novembre 2024 Bianca Scudellari, insieme agli altri titolari, aveva dato il via a una nuova avventura con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dopo 46 anni chiude da Maria, piccola curva b nel cuore di Londra

Video Dopo 46 anni chiude da Maria, piccola curva b nel cuore di Londra

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un’opera in più per il museo Byron. Esposta dopo la fine del restauro

Lord Byron e la mummia di Estorre. L’ultimo dono al Museo del DuomoUn secolo e dieci anni fa, Lord Byron visitò Monza e rimase affascinato dalla bellezza delle donne del luogo, commentando gli occhi neri e l’aspetto...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web