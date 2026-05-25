Dopo meno di due anni chiude il ristorante del Museo Byron | Personale irreperibile e mancanza di visibilità
Il ristorante della Taverna Byron, situato nel Museo Byron e Risorgimento, chiude dopo un anno e mezzo di attività. La decisione è stata presa a causa dell’impossibilità di reperire il personale e della mancanza di visibilità del locale. La chiusura è ufficiale e le porte del ristorante sono state chiuse. La struttura aveva aperto a novembre 2022, in concomitanza con l’inaugurazione del museo in via Cavour.
Le porte della Taverna Byron si chiudono dopo appena un anno e mezzo dalla sua apertura. Con l'inaugurazione del Museo Byron e del Risorgimento di palazzo Guiccioli, in via Cavour, a novembre 2024 Bianca Scudellari, insieme agli altri titolari, aveva dato il via a una nuova avventura con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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