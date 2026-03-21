Un secolo e dieci anni fa, Lord Byron visitò Monza e rimase affascinato dalla bellezza delle donne del luogo, commentando gli occhi neri e l’aspetto delle fanciulle del contado. In quella stessa occasione, portò con sé una mummia di Estorre, che oggi è esposta al Museo del Duomo come ultimo dono dell’illustre visitatore. La mummia resta uno dei pezzi più singolari della collezione museale.

Quando aveva messo piede a Monza 110 anni fa, due cose avevano colpito la sua immaginazione. La bellezza delle donne ("Le fanciulle del contado hanno tutte begli occhi neri, soavissimi, e molte di esse sono belle"). E poi le mummie: "Vi sono anche due corpi morti ben conservati. l’uno di San Carlo Borromeo a Milano; l’altro non di un Santo, ma di un Duce militare chiamato Visconti a Monza. entrambi meravigliosi". La mummia di Visconti è quella conservata nel Duomo di Monza. E George Gordon Noel Byron, VI barone Byron, meglio noto come Lord Byron, poeta e avventuriero romantico, burrascoso, ribelle e libertino, proprio come i suoi eroi, aveva... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lord Byron e la mummia di Estorre. L’ultimo dono al Museo del Duomo

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