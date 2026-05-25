Una donna di 36 anni è stata aggredita dal padre a Ischia e versa in condizioni gravissime. Dopo l'aggressione, il 58enne è stato arrestato dalle forze dell'ordine. I medici hanno soccorso la donna, che ha riportato gravi ferite e si trova in condizioni critiche. La vicenda è sotto indagine.

A Forio, sull’isola di Ischia, un uomo di 58 anni ha selvaggiamente picchiato la figlia di 36 anni, riducendola in fin di vita. L’uomo ha messo in atto il pestaggio in casa davanti agli occhi della moglie che non è riuscita a fermare lo scoppio di violenza. La 36enne è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, mentre il 58enne è stato arrestato per tentato omicidio. Donna picchiata dal padre a Ischia Il dramma si è consumato nella giornata di lunedì 25 maggio. Il 58enne era ancora nei pressi dell’abitazione quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, in risposta alla chiamata al numero unico delle emergenze. Lì l’aggressore è stato bloccato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna gravissima a Ischia dopo essere stata picchiata dal padre, 58enne arrestato dopo l'aggressione violenta

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