Domenico Caliendo | nuove rivelazioni sul trapianto di cuore al Monaldi nei verbali dei medici
Nei verbali dei medici coinvolti nel caso del trapianto di cuore al Monaldi, si legge che l’organo del bambino fu prelevato mentre il frigorifero con il cuore nuovo era ancora chiuso. Un medico ha confermato questa circostanza, sollevando dubbi sulla procedura adottata durante l’intervento. La rivelazione si inserisce in un quadro di indagini in corso sul rispetto delle norme e sulla gestione dell’organo.
Caso Domenico Caliendo: clamorosa svolta nei verbali. Un medico ammette che il cuore del bimbo fu rimosso mentre il frigo con l’organo nuovo era ancora chiuso. L’inchiesta giudiziaria sul drammatico decesso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di trenta mesi scomparso lo scorso febbraio in seguito a un intervento di trapianto cardiaco a Napoli, si arricchisce di dettagli cruciali che rischiano di aggravare la posizione dei camici bianchi coinvolti. Davanti ai magistrati della Procura della Repubblica, sono emersi nuovi e determinanti verbali d’interrogatorio che gettano un’ombra pesante sulle procedure d’urgenza eseguite all’interno della sala operatoria del nosocomio napoletano. 🔗 Leggi su 2anews.it
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