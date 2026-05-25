Domenico Caliendo | nuove rivelazioni sul trapianto di cuore al Monaldi nei verbali dei medici

Notizia in breve

Nei verbali dei medici coinvolti nel caso del trapianto di cuore al Monaldi, si legge che l’organo del bambino fu prelevato mentre il frigorifero con il cuore nuovo era ancora chiuso. Un medico ha confermato questa circostanza, sollevando dubbi sulla procedura adottata durante l’intervento. La rivelazione si inserisce in un quadro di indagini in corso sul rispetto delle norme e sulla gestione dell’organo.