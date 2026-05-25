Dog night experience sul Corno d’Aquilio
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Parte la 1º di una lunga serie di escursioni in notturna. Un’esperienza speciale da vivere insieme ai nostri cani tra tramonto, natura e cielo stellato. Il Corno d’Aquilio è uno dei punti panoramici più suggestivi della Lessinia, perfetto per vivere la montagna in un’atmosfera diversa dal solito. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
Torna la Imola Fan City Experience per il Wec, si farà shopping anche di sera: c'è la Night Shopping ExperienceTorna a Imola la Imola Fan City Experience in occasione del Wec, con l’aggiunta della Night Shopping Experience che permetterà di fare acquisti anche...