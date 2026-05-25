Disgrazia atroce in Italia 15enne si tuffa davanti ai suoi amici poi il suo nome gridato disperatamente…

Da thesocialpost.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzino di 15 anni si è tuffato in un corso d’acqua davanti ai compagni, ed è stato subito soccorso dal personale presente. Dopo il tuffo, il suo nome è stato gridato ripetutamente, mentre gli amici e i testimoni cercavano di aiutarlo. La scena si è svolta in un’area frequentata da giovani, in un pomeriggio di inizio estate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del ragazzo sono risultate gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Doveva essere un pomeriggio di svago, trascorso tra il caldo delle prime giornate estive, i tuffi nell’acqua e le risate tra amici. Un gruppo di adolescenti aveva raggiunto il torrente per cercare refrigerio e passare qualche ora insieme lontano dal paese. Nessuno, però, avrebbe immaginato che quella giornata si sarebbe trasformata in una tragedia destinata a sconvolgere un’intera comunità. Tra scherzi e bagni nel fiume, a un certo punto qualcosa è andato storto. Un ragazzo si è tuffato in acqua davanti agli amici senza più riemergere. Inizialmente i presenti avrebbero pensato a uno scherzo, poi il passare dei minuti ha fatto crescere il panico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

disgrazia atroce in italia 15enne si tuffa davanti ai suoi amici poi il suo nome gridato disperatamente8230
© Thesocialpost.it - Disgrazia atroce in Italia. 15enne si tuffa davanti ai suoi amici, poi il suo nome gridato disperatamente…
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Video ? Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Italia. 18enne si tuffa in mare, poi il dramma atroce. Cosa gli è successo

Leggi anche: Si tuffa davanti agli amici nel torrente Guà e non riemerge, ricerche per tutta la sera: morto 15enne nel Veronese

Argomenti più discussi: Incidente atroce, brutto schianto moto-auto. Tutti giovani, anche una 27enne incinta; Disgrazia nella scuola italiana: studente muore così. La scena atroce; Tragico incidente in autostrada, morte atroce tra le lamiere. Soccorsi in azione, tratto chiuso.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web