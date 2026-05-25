Un ragazzino di 15 anni si è tuffato in un corso d’acqua davanti ai compagni, ed è stato subito soccorso dal personale presente. Dopo il tuffo, il suo nome è stato gridato ripetutamente, mentre gli amici e i testimoni cercavano di aiutarlo. La scena si è svolta in un’area frequentata da giovani, in un pomeriggio di inizio estate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del ragazzo sono risultate gravi.

Doveva essere un pomeriggio di svago, trascorso tra il caldo delle prime giornate estive, i tuffi nell’acqua e le risate tra amici. Un gruppo di adolescenti aveva raggiunto il torrente per cercare refrigerio e passare qualche ora insieme lontano dal paese. Nessuno, però, avrebbe immaginato che quella giornata si sarebbe trasformata in una tragedia destinata a sconvolgere un’intera comunità. Tra scherzi e bagni nel fiume, a un certo punto qualcosa è andato storto. Un ragazzo si è tuffato in acqua davanti agli amici senza più riemergere. Inizialmente i presenti avrebbero pensato a uno scherzo, poi il passare dei minuti ha fatto crescere il panico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Disgrazia atroce in Italia. 15enne si tuffa davanti ai suoi amici, poi il suo nome gridato disperatamente…

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