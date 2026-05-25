Disagi in tribunale | piovono ancora calcinacci e acqua nell' aula Metrangolo

Notizia in breve

Nel tribunale di Brindisi, si sono verificati ulteriori disagi quando calcinacci sono caduti sui banchi delle difese, situate in prima fila. Contestualmente, l'acqua proveniente dal soffitto ha bagnato le sedie e i documenti, con pezzi di carta usati per assorbirla. La scena si è svolta durante una seduta, creando un clima di tensione tra i presenti.