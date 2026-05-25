Disagi in tribunale | piovono ancora calcinacci e acqua nell' aula Metrangolo
Nel tribunale di Brindisi, si sono verificati ulteriori disagi quando calcinacci sono caduti sui banchi delle difese, situate in prima fila. Contestualmente, l'acqua proveniente dal soffitto ha bagnato le sedie e i documenti, con pezzi di carta usati per assorbirla. La scena si è svolta durante una seduta, creando un clima di tensione tra i presenti.
BRINDISI - Calcinacci sui banchi delle difese in prima fila. E della carta messa lì, mestamente, ad assorbire acqua. Nuovi disagi nell'aula “Metrangolo” del tribunale di Brindisi, l'aula che ospita le udienze del “collegiale” e della corte d'assise. Dopo il precedente dell'aprile scorso, un'altra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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