Piovono calcinacci nell' area estera della stazione Vernieri-Duomo | apposte le transenne

Nella zona esterna della stazione ferroviaria “Vernieri-Duomo” di Salerno, sulla via Matteo Polito, si sono verificati calcinacci che sono caduti a terra. Immediatamente sono state installate delle transenne per delimitare l’area e garantire la sicurezza dei passanti. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente, e le autorità stanno valutando le cause del distacco dei materiali. La situazione rimane sotto controllo.

Caduta di calcinacci nell’area esterna della stazione ferroviaria “Vernieri-Duomo” di Salerno, su via Matteo Polito. All’ingresso del sottopasso, infatti, è stata transennata metà della scalinata che conduce su viale Ruggero Moscati. Fortunatamente, al momento del distacco, nessun pedone si è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno, cadono pezzi di marmo alla stazione Duomo-Vernieri: scalinata interdettaMomenti di preoccupazione nei pressi della stazione della metropolitana Duomo–Via Vernieri, dove si è verificato il distacco improvviso di alcuni... Piovono calcinacci da Palazzo Natella, a Salerno: area transennataPioggia di calcinacci ieri sera, a Salerno centro: i Vigili del Fuoco sono intervenuti all’angolo tra via Porta di Mare e l'area adiacente a Palazzo...