Diego Rubini vince a Sueglio Fasoli avanti a Mandello
A Sueglio, Diego Rubini ha ottenuto il 96,10% delle preferenze, diventando il primo sindaco eletto della giornata. Ha sconfitto gli avversari con un risultato molto ampio e ha preso il posto del precedente sindaco. A Mandello, invece, Fasoli ha ottenuto più voti rispetto a Mandello.
Primo sindaco eletto della giornata: a Sueglio vince comodamente Diego Rubini ("Sueglio sopra il sole") con il 96,10% delle preferenze; eredita la carica da Sandro Cariboni. A distanza siderale l'avversario Mauro Marzola di "Alleanza per l'Italia": 3 voti per il 3,90% finale.A Mandello del Lario. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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