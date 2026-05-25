Devastata e in lacrime | Belen fuori da L’Isola dei Famosi all’ultimo momento
A pochi giorni dall’inizio delle riprese, Belen è stata esclusa all’ultimo momento dal cast de L’Isola dei Famosi. La showgirl è apparsa devastata e in lacrime durante le prime ore di registrazione, che si sono svolte senza di lei. La produzione non ha ancora ufficializzato le ragioni dell’esclusione e si attendono ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.
A pochi giorni dall’inizio delle registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, arriva un’indiscrezione destinata a far discutere. Il nome di Belen Rodriguez, dato ormai da settimane come favorito per la conduzione del reality di Canale 5, sarebbe stato escluso all’ultimo momento. La notizia è stata lanciata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi e successivamente approfondita da Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha raccontato alcuni retroscena sulla reazione della showgirl argentina. La decisione comunicata sabato mattina. Secondo quanto riportato dal giornalista, la decisione definitiva sarebbe arrivata nella mattinata di sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
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