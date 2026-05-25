Devastata e in lacrime | Belen fuori da L’Isola dei Famosi all’ultimo momento

Notizia in breve

A pochi giorni dall’inizio delle riprese, Belen è stata esclusa all’ultimo momento dal cast de L’Isola dei Famosi. La showgirl è apparsa devastata e in lacrime durante le prime ore di registrazione, che si sono svolte senza di lei. La produzione non ha ancora ufficializzato le ragioni dell’esclusione e si attendono ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.