A Palazzo Moscova è stato installato un design ad alta velocità senza istruzioni scritte o pannelli esplicativi. La disposizione degli elementi nel luogo non prevede indicazioni visive o testuali per guidare i visitatori. L’installazione si basa su un approccio minimalista, lasciando agli utenti la libertà di interpretare lo spazio senza supporti informativi. La scelta di questa modalità si traduce in un’esperienza che si affida esclusivamente all’osservazione e alla percezione diretta.

Nessuna istruzione scritta sul muro, né pannelli esplicativi da leggere in fila. A Palazzo Moscova, nel cuore del Brera Design District, arte, intelligenza artificiale e tecnologia si sono intrecciate in un sistema aperto in cui il visitatore ha smesso di essere spettatore passivo ed è diventato parte attiva dell’opera stessa. Ogni visitatore è entrato nello spazio, ha interagito con un grande cerchio luminoso al centro del chiostro, selezionando parole che si sono trasformate in messaggi proiettati sulle pareti. Un gesto individuale che, frase dopo frase, è diventato linguaggio condiviso. È stata questa l’idea alla base di Y.O.U. – Your Own... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Frecciarossa. L'Alta Velocità.

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