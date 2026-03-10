Il cyber crime si muove a velocità elevata, e in ogni attacco informatico c’è un istante in cui la questione non è più solo l’accesso, ma quanto può espandersi prima che venga scoperto. Gli esperti osservano come gli attaccanti riescano a penetrare nei sistemi e a muoversi all’interno delle reti prima che gli strumenti di sicurezza possano intervenire. La rapidità di queste operazioni rende difficile il contrasto tempestivo.

C’è un momento, in ogni intrusione, in cui il problema smette di essere “sono entrati” e diventa “quanto lontano arrivano prima che io me ne accorga”. Il Global Threat Report 2026 di Crowdstrike lo chiama breakout time e si tratta del mio numero preferito. In altre parole è il tempo che passa dall’accesso iniziale alla capacità dell’avversario di “scappare” dal punto d’ingresso e muoversi lateralmente verso asset di valore. Non è una metrica da addetti ai lavori: è il termometro della nostra illusione più diffusa, quella secondo cui “abbiamo tempo”. La notizia, nel documento, è semplice e sgradevole: il breakout time sta scendendo con continuità e negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cyber crime ad alta velocità?

Articoli correlati

Leggi anche: Carabinieri: 3 arresti dopo inseguimento ad alta velocità

Treni ad Alta Velocità: il 70% arrivano in ritardoAttraverso una recente ricerca, Europaradicale ha posto al centro dell’attenzione le diverse criticità della rete dell’Alta Velocità italiana nel...

Why Your Cybersecurity is Failing (and How to Fix It)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cyber crime

Discussioni sull' argomento Dati sanitari nel dark web: quanto valgono e chi li compra; Crypto scams: profili giuridici della trasparenza e tutela degli investitori; Social digital twin: cos’è e perché cambia la pianificazione urbana; Digitalisierung und Cybersicherheit: Der Cyber Security Report 2026 von Schwarz Digits – Böses Erwachen für den Mittelstand - Xpert.Digital.

Cyber crime ad alta velocitàDa qualche anno attendo sempre con una certa curiosità il Threat Hunting Report di CrowdStrike perché c’è un numero che mi interessa particolarmente. Si tratta del tempo medio che un attaccante ... panorama.it

Una #strategia comune per contrastare il #cybercrime: uno tra i temi trattati durante la 5^ edizione del #CyberSec 2026. Nel corso del consueto appuntamento con Sabina Style, il programma radiofonico di Sabina Stilo, in onda su #Isoradio FM 103.3, ne - facebook.com facebook

Cybersecurity Italia (@cybersecitalia) / Posts / X x.com