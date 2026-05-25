A Potenza e in Basilicata, le demolizioni speciali riguardano interventi complessi che vanno oltre un semplice abbattimento. Questi lavori coinvolgono demolizioni parziali, operazioni in spazi ristretti o vicino a edifici e infrastrutture sensibili. Sono spesso richiesti in contesti urbani complessi e richiedono l'intervento di aziende specializzate. La natura tecnica di queste operazioni rende fondamentale affidarsi a ditte con competenze specifiche per garantire sicurezza e precisione.

A Potenza e in Basilicata, le demolizioni speciali non coincidono con un semplice abbattimento. Possono riguardare contesti urbani complessi, demolizioni parziali, spazi ristretti o lavorazioni in prossimità di edifici adiacenti e infrastrutture sensibili. In questi casi non basta “demolire”: bisogna leggere la struttura, valutare l’ambiente circostante, scegliere la tecnica più adatta e governare il cantiere fase per fase. Il tema è centrale anche sul piano organizzativo e ambientale. Gli ultimi dati nazionali mostrano che il settore costruzioni e demolizioni genera circa 83,3 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, pari al 50,6% del totale prodotto, e che oltre 80 milioni di tonnellate avviate a recupero provengono proprio da queste attività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Demolizioni speciali: cosa sono e perché affidarsi a una ditta specializzata

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