A quasi vent’anni dall’omicidio di una giovane donna avvenuto nel 2007 in una villetta di Garlasco, il caso torna a essere al centro dell’attenzione. Le autorità hanno comunicato novità riguardo a un sospetto, un uomo di nome Andrea Sempio, legato alle indagini. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico e mediatico, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle nuove evidenze o sui motivi delle recenti sviluppi.

Garlasco, il caso torna al centro del dibattito: le novità su Andrea Sempio Il delitto di Garlasco continua a far discutere l’Italia a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in provincia di Pavia. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015, il caso è tornato sotto i riflettori per i nuovi sviluppi legati ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Negli ultimi mesi la Procura di Pavia ha riaperto il filone investigativo su Sempio, già archiviato nel 2017, alla luce di nuove analisi sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Gli inquirenti ritengono oggi che quel materiale genetico possa essere utilizzabile sul piano giudiziario e abbiano disposto ulteriori approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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