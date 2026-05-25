Decreto fiscale | copertura assicurativa anche per IRC ATA Dirigenti e uffici Ministeriali Arriva il chiarimento

L’Assemblea della Camera ha approvato con voto di fiducia un disegno di legge, che include un chiarimento sulla copertura assicurativa. La normativa riguarda anche le polizze per l’IRC, ATA, dirigenti e uffici ministeriali. La legge modifica le disposizioni fiscali ed economiche in modo definitivo. La decisione è stata presa senza modifiche rispetto alla versione approvata in prima lettura. La legge entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione definitiva.

L’Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva, con voto di fiducia, il disegno di legge contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Nel provvedimento trovano spazio anche alcune misure che riguardano direttamente il settore dell’istruzione. Tra gli interventi previsti dal testo vi sono modifiche alla composizione e alle funzioni del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Il provvedimento interviene inoltre sulla definizione di “personale della scuola” ai fini dell’affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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