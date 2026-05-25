Debiti | proposta legge blocca i pignoramenti per 180 giorni
Una proposta di legge depositata alla Camera prevede di sospendere automaticamente i pignoramenti per un massimo di 180 giorni. La misura si applica subito dopo la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento. La sospensione riguarda le azioni esecutive sui beni dei debitori e ha effetto per tutto il periodo stabilito. La norma non specifica eventuali condizioni o eccezioni.
La proposta di legge A.C. 2885 depositata alla Camera mira a introdurre una sospensione automatica delle azioni esecutive per un massimo di 180 giorni subito dopo la domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento. Il nuovo provvedimento, presentato con la prima firma di Letizia Giorgianni, punta a proteggere i debitori che hanno già richiesto l’intervento degli strumenti previsti dal Codice della crisi. Attualmente, chi presenta domanda deve affrontare il rischio concreto di pignoramenti o vendite forzate del patrimonio prima ancora di ottenere l’accesso alle procedure. La riforma interviene sulle tre strade esistenti: la ristrutturazione dei debiti del consumatore regolata dall’articolo 67, il concordato minore dell’articolo 74 e la liquidazione controllata disciplinata dall’articolo 268. 🔗 Leggi su Ameve.eu
WHEN YOUR FINANCIAL PLAN FAILS: GTA DEBT CRISIS OPTIONS & CONSUMER PROPOSALS EXPLAINED (CANADA)
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