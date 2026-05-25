Il Milan si trova in una fase di incertezza totale, con molti aspetti ancora da definire. Tra le questioni sul tavolo ci sono le eventuali decisioni riguardanti l’allenatore e le strategie di gestione. È prevista una riunione in programma, ma i dettagli non sono ancora stati comunicati. La situazione coinvolge anche il ruolo di un potenziale nuovo proprietario, con discussioni aperte su come procedere.

Il momento del Milan continua ad essere al centro dei riflettori, soprattutto per quanto riguarda il suo futuro. Durante il solito appuntamento con Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex direttore di Tuttosport Paolo de Paola ha voluto analizzare attentamente la situazione dei rossoneri, partendo dalla posizione di Allegri, fino alle possibili riunioni di Cardinale. Secondo De Paola, al Milan regna un clima di totale incertezza, nonostante una stagione che, fino a poche settimane fa, vedeva la squadra di Allegri in corsa per il secondo posto: "C'è un'incertezza totale. L'unica certezza è Nkunku su cui è stato crocifisso Tare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Paola sul Milan: “C’è un’incertezza totale. Cardinale? In programma una riunione”

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