De Luca chiude il tour elettorale | 150 chilometri a piedi e 16 tappe per sostenere Basile
Oggi a Messina si conclude il tour elettorale promosso da Cateno De Luca, che ha percorso circa 150 chilometri a piedi suddivisi in 16 tappe. L'iniziativa è stata organizzata con le liste “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i giovani” per sostenere la candidatura di Federico Basile come sindaco. Questa campagna ha coinvolto diverse zone della città, con eventi e incontri pubblici lungo il percorso.
Si conclude oggi a Messina il tour elettorale promosso da Cateno De Luca insieme alle liste “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i giovani” a sostegno della ricandidatura a sindaco di Federico Basile. Un percorso iniziato il 9 aprile da piazza Cairoli e portato avanti per quasi due mesi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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