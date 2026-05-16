De Luca chiude il tour elettorale | 150 chilometri a piedi e 16 tappe per sostenere Basile

Oggi a Messina si conclude il tour elettorale promosso da Cateno De Luca, che ha percorso circa 150 chilometri a piedi suddivisi in 16 tappe. L'iniziativa è stata organizzata con le liste “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i giovani” per sostenere la candidatura di Federico Basile come sindaco. Questa campagna ha coinvolto diverse zone della città, con eventi e incontri pubblici lungo il percorso.

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