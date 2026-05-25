De Laurentiis ha già un prescelto per il dopo Antonio Conte

Notizia in breve

Il Napoli sta valutando le opzioni per la panchina dopo la fine del contratto con Antonio Conte. La società ha già individuato un possibile sostituto, anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La decisione finale sulla scelta del nuovo allenatore sarà presa nelle prossime settimane, in vista della pianificazione per la stagione successiva. Non sono stati comunicati altri nomi o tempistiche precise riguardo alla nomina.