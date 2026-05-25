De Laurentiis ha già un prescelto per il dopo Antonio Conte

Da dailynews24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta valutando le opzioni per la panchina dopo la fine del contratto con Antonio Conte. La società ha già individuato un possibile sostituto, anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La decisione finale sulla scelta del nuovo allenatore sarà presa nelle prossime settimane, in vista della pianificazione per la stagione successiva. Non sono stati comunicati altri nomi o tempistiche precise riguardo alla nomina.

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Il futuro della panchina del Napoli resta al centro delle valutazioni della società in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis vuole definire con attenzione il profilo del prossimo allenatore, ma prima di arrivare a una scelta definitiva attende di comprendere gli sviluppi legati alla situazione del Milan. Le decisioni del club rossonero potrebbero infatti influenzare in maniera determinante i piani del presidente azzurro. Tra i candidati più apprezzati, nonostante la disfatta con il Milan, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, continua a spiccare il nome di Massimiliano Allegri, da tempo considerato uno dei preferiti di De Laurentiis. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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