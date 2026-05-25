Dai prodotti tipici all' arte della pasticceria | al via EatStreet Oliveri 2026 – Sicilia Sensoriale

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, il centro marinaro di Oliveri si trasforma nel villaggio dello Street Food Siciliano con l'inizio di “EatStreet Oliveri 2026 – Sicilia Sensoriale”. La manifestazione mette in mostra prodotti tipici e l’arte della pasticceria locale, attirando visitatori e appassionati di cucina. L’evento si svolge nel caratteristico scenario del porto, offrendo una vetrina alle specialità regionali e alle tradizioni gastronomiche dell’isola.