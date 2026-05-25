Dai prodotti tipici all' arte della pasticceria | al via EatStreet Oliveri 2026 – Sicilia Sensoriale

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, il centro marinaro di Oliveri si trasforma nel villaggio dello Street Food Siciliano con l'inizio di “EatStreet Oliveri 2026 – Sicilia Sensoriale”. La manifestazione mette in mostra prodotti tipici e l’arte della pasticceria locale, attirando visitatori e appassionati di cucina. L’evento si svolge nel caratteristico scenario del porto, offrendo una vetrina alle specialità regionali e alle tradizioni gastronomiche dell’isola.

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In occasione del ponte del 2 giugno, il caratteristico centro marinaro di Oliveri  si trasforma nel villaggio dello Street Food Siciliano. Quattro giorni di gusto, Cooking Show con la partecipazione di campioni del mondo originari di queste zone, musica live, DJ Set, animazione, tanti momenti di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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