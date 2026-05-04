Casteltodino trentesima edizione della ‘Festa di primavera’ | musica arte e prodotti tipici
A Casteltodino si avvicina la trentesima edizione della ‘Festa di primavera’, un evento che ogni anno richiama numerosi visitatori della zona. La manifestazione prevede musica, esposizioni artistiche e la vendita di prodotti tipici locali. La festa si svolge in diverse location del paese e si svolgerà nel corso della prossima stagione. La kermesse rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario degli eventi della regione.
Trentesima edizione in arrivo per la ‘Festa di primavera’ di Casteltodino. Una manifestazione che taglia un traguardo importante, poiché divenuta ormai uno degli appuntamenti di riferimento della stagione, a livello territoriale. Programma ampio ed articolato che si snoda da venerdì 8 a domenica.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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