Dai droni per l' agricoltura ai rilevatori a fibre scintillanti | a Bari premiate due tesi sperimentali

A Bari sono state premiate due tesi sperimentali di studenti di Uniba e Poliba, che hanno ricevuto ex aequo il riconoscimento ‘Carlo De Marzo’. Il premio è stato istituito dall’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta e intitolato a un ex professore di Fisica Sperimentale dell’università. Le tesi riguardano l’uso di droni per l’agricoltura e rilevatori a fibre scintillanti.

Due tesi sperimentali di studenti di Uniba e Poliba hanno ricevuto, ex aequo, il premio ‘Carlo De Marzo’, istituito dall’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta intitolato al compianto professore ordinario di Fisica Sperimentale dell'ateneo barese. Il riconoscimento è rivolto ai. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Questo drone sta cambiando lagricoltura DJI AGRAS T100

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