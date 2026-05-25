Da dove è uscita Renate Reinsve

Cinque anni fa la protagonista del film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes stava pensando di abbandonare la recitazione: ora è una delle attrici europee più richieste Cinque anni fa veniva presentato a Cannes il film norvegese La persona peggiore del mondo, la cui protagonista Renate Reinsve era in quel momento sconosciuta al di fuori della Norvegia. Fu un successo istantaneo, soprattutto per l’interpretazione di Reinsve, che vinse la Palma per la miglior attrice protagonista. Aveva 34 anni e una carriera così anonima che, raccontò, il giorno prima che le venisse chiesto di fare quel film aveva deciso di mollare la recitazione. Cinque anni dopo è la protagonista del film vincitore della Palma d’oro al festival di Cannes di quest’anno, Fjord. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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SENTIMENTAL VALUE Trailer Ufficiale Italiano (2026) Elle Fanning, Renate Reinsve | Al Cinema

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