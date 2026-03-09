Renate Reinsve, attrice norvegese, ha quasi abbandonato il mestiere per dedicarsi alla falegnameria, ma ora si trova tra le candidate principali per l’Oscar come miglior attrice. La sua interpretazione nel film Sentimental Value, uscito in sala questa settimana, le ha valso l’attenzione della critica e le possibilità di ricevere il riconoscimento più ambito del cinema.

Non è passato tuttavia molto tempo (appena quattro anni) da quando il suo acclamato ruolo di protagonista in La persona peggiore del mondo (diretto sempre da Joachim Trier, come Sentimental Value) le ha cambiato la vita. Al di là dei riconoscimenti ottenuti (ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes ed è stata candidata ai BAFTA), quel ruolo le era stato offerto appena un giorno dopo aver deciso di abbandonare per sempre la recitazione. «Ho avuto un momento molto intenso in cui ero sdraiata a letto e mi sono detta: “È finita”. E il giorno dopo mi hanno chiamato per offrirmi il ruolo, è stato molto strano», ha rivelato Reinsve in un’intervista televisiva nel programma Late Night with Seth Meyers nel 2022. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Renate Reinsve, l'attrice che stava per lasciare la recitazione per darsi alla falegnameria e ora è a un passo dall’Oscar

