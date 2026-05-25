Da Avignone al debutto di Ego | l’anima multidisciplinare di Lorenzo Stingone nuovo talento napoletano della danza contemporanea

Notizia in breve

Un nuovo spettacolo di danza contemporanea ha debuttato a Avignone, firmato dal coreografo Lorenzo Stingone. Lo spettacolo, intitolato “Ego”, rappresenta il primo lavoro pubblico dell’artista napoletano, caratterizzato da una performance multidisciplinare. La rappresentazione si è svolta nel contesto di un festival dedicato alla danza e alle arti performative. La pubblicazione dell’enciclica Magnifica Humanitas da parte della Chiesa è avvenuta nello stesso giorno.