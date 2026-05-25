Da Avignone al debutto di Ego | l’anima multidisciplinare di Lorenzo Stingone nuovo talento napoletano della danza contemporanea
Un nuovo spettacolo di danza contemporanea ha debuttato a Avignone, firmato dal coreografo Lorenzo Stingone. Lo spettacolo, intitolato “Ego”, rappresenta il primo lavoro pubblico dell’artista napoletano, caratterizzato da una performance multidisciplinare. La rappresentazione si è svolta nel contesto di un festival dedicato alla danza e alle arti performative. La pubblicazione dell’enciclica Magnifica Humanitas da parte della Chiesa è avvenuta nello stesso giorno.
Nel giorno in cui la Chiesa pubblica la sua attesissima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata all’intelligenza artificiale, risuona con forza un monito del Papa che sembra parlare direttamente al mondo della creatività: nel tempo degli algoritmi, in cui il rischio della disumanizzazione appare sempre più concreto, diventa fondamentale restare profondamente umani. E forse non esiste strumento più potente dell’arte per custodire questa umanità, aprendosi agli altri attraverso emozioni, visioni e linguaggi differenti. È proprio questa sensazione che emerge osservando il percorso di una nuova generazione di artisti napoletani che sta ridefinendo i confini dell’espressione contemporanea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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