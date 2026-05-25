Da Avignone a Ego | l’anima multidisciplinare di Lorenzo Stingone talento napoletano della danza contemporanea

Notizia in breve

Lorenzo Stingone, talento napoletano della danza contemporanea, presenta il suo progetto “Ego”, un’opera multidisciplinare. La performance unisce danza, musica e arti visive, ed è stata realizzata in diverse location. Stingone ha collaborato con artisti di vari settori per creare uno spettacolo che esplora l’identità e la percezione di sé. La produzione si inserisce in un percorso artistico che mira a coinvolgere il pubblico attraverso un approccio innovativo e integrato.