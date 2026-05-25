Da Avignone a Ego | l’anima multidisciplinare di Lorenzo Stingone talento napoletano della danza contemporanea
Lorenzo Stingone, talento napoletano della danza contemporanea, presenta il suo progetto “Ego”, un’opera multidisciplinare. La performance unisce danza, musica e arti visive, ed è stata realizzata in diverse location. Stingone ha collaborato con artisti di vari settori per creare uno spettacolo che esplora l’identità e la percezione di sé. La produzione si inserisce in un percorso artistico che mira a coinvolgere il pubblico attraverso un approccio innovativo e integrato.
Nel giorno in cui la Chiesa pubblica la sua attesissima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata all’intelligenza artificiale, risuona con forza un monito del Papa che sembra parlare direttamente al mondo della creatività: nel tempo degli algoritmi, in cui il rischio della disumanizzazione appare sempre più concreto, diventa fondamentale restare profondamente umani. E forse non esiste strumento più potente dell’arte per custodire questa umanità, aprendosi agli altri attraverso emozioni, visioni e linguaggi differenti. È proprio questa sensazione che emerge osservando il percorso di una nuova generazione di artisti napoletani che sta ridefinendo i confini dell’espressione contemporanea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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