Novara la danza contemporanea chiude in bellezza | al Faraggiana lo spettacolo ispirato a Leonardo da Vinci

A Novara si è conclusa la rassegna di danza contemporanea Mov*At, organizzata dall’associazione Nòva in collaborazione con la Fondazione Teatro Faraggiana e Piemonte dal Vivo nel progetto Corto Circuito. L’ultimo spettacolo si è tenuto al Teatro Faraggiana ed è stato ispirato a Leonardo da Vinci. La stagione si è sviluppata attraverso diverse performance che hanno animato il teatro cittadino negli ultimi mesi.

Prosegue con l'ultimo spettacolo la rassegna di danza contemporanea Mov*At, realizzata dall'associazione Nòva con la Fondazione Teatro Faraggiana e la collaborazione di Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito. Dopo i successi dei precedenti appuntamenti, la rassegna accoglie sul.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Terni, lo spettacolo ‘Maturina fantesca, erede di Leonardo Da Vinci: “Un regalo raffinato e divertente”Il progetto Mandela ospita un evento d’eccezione, in programma domenica 19 aprile (ore 17. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Movat: ultimo appuntamento della rassegna nòva - Faraggiana; FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO – Maggio a teatro nel Piemonte orientale.