Stefania Constantini ha annunciato il nuovo team di curling femminile, che include anche Angela Romei. La giocatrice ha comunicato il cambiamento senza fornire dettagli aggiuntivi. La formazione precedente si è sciolta e ora si lavora a un nuovo assetto. La squadra sarà composta da atlete diverse rispetto al passato. La modifica interessa direttamente il panorama nazionale del curling. Constantini ha confermato il passaggio senza ulteriori dichiarazioni.

C’è un riassetto decisamente importante nel curling italiano al femminile: Stefania Constantini ha ufficializzato la sua nuova squadra Stefania Constantini volta pagina. Con un annuncio affidato a Instagram, l’icona olimpica del doppio misto ha ufficializzato la nascita del suo nuovo team di curling, segnando una svolta storica dopo la frattura consumatasi nella Nazionale femminile azzurra. “Nuova stagione, nuova squadra! Siamo pronte per questo nuovo inizio. E voi?”, parole essenziali ma cariche di significato, accompagnate dall’hashtag #teamconstantini, che sanciscono la rifondazione del progetto sportivo della veneta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Curling, Stefania Constantini annuncia il nuovo team: c’è Angela Romei, tutti i nomi

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Stefania Constantini and the Curling Game Everyones About to Watch at Milan-Cortina

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