Cultura il Comune replica a Spada | Chiusure? Ereditate dai decenni in cui lui ha operato come funzionario

Il Comune di Forlì ha risposto a Sergio Spada, ex funzionario della Cultura, riguardo alle sue affermazioni sui progetti culturali e lo stato di Musei e Biblioteche. La replica afferma che le chiusure e le criticità attuali derivano da decisioni prese in decenni passati, quando Spada operava come funzionario. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui progetti o sulle responsabilità.

Il Comune di Forlì replica all'ex funzionario della Cultura Sergio Spada sui progetti per la cultura:Buone notizie per l’ex funzionario del Comune di Forlì, Sergio Spada sullo stato di Musei e Biblioteche in città e più in generale sullo stato di salute della Cultura. Se queste domande fossero. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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