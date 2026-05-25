La regione ha assegnato finanziamenti a diversi progetti culturali nella provincia di Forlì-Cesena per il 2026. I progetti si caratterizzano per creatività giovanile, approccio multidisciplinare e varietà di generi e linguaggi culturali. Questi interventi puntano a promuovere l’innovazione e la diffusione della cultura nel territorio, coinvolgendo diverse realtà locali. La distribuzione dei contributi si concentra su iniziative che valorizzano l’ampio spettro artistico e culturale della provincia.

Creatività giovanile, approccio multidisciplinare e una grande varietà di generi e linguaggi culturali: sono questi i tratti distintivi dei progetti culturali che animeranno il territorio regionale nel 2026. Dai piccoli comuni dell’Appennino ai centri della pianura, passando per periferie urbane. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Borse di studio regionali a tutti gli studenti idonei, a Forlì-Cesena sono 1.172: in provincia oltre 264mila euro

Temi più discussi: Cultura diffusa e innovazione: la provincia di Forlì-Cesena fa il pieno di contributi regionali; Cultura, 3 milioni di euro dalla Regione. Un investimento importante e in crescita; Dalla Regione 194mila euro a Piacenza per 14 progetti culturali.

Forlì-Cesena porta oltre 20 sindaci al Ministero per la Capitale della cultura 2028Si scaldano i motori a meno di ventiquattr’ore dall’audizione pubblica di presentazione e approfondimento, presso il Ministero della Cultura, del dossier di candidatura a Capitale Italiana della ... rainews.it

Capitale della cultura 2028, Forlì e Cesena tra le 10 finaliste. Un risultato straordinarioUn primo risultato straordinario, che rafforza l’identità cittadina e segna indelebilmente il valore di un progetto culturale unitario, condiviso con tutto il territorio provinciale – ha commentato ... ilrestodelcarlino.it