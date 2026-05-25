Crystal Palace-Rayo Vallecano Conference League 27-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Ultimo atto alla Red Bull Arena

Notizia in breve

La partita tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si è disputata il 27 maggio 2026 alle 21:00 alla Red Bull Arena. Si trattava della finale della Conference League. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio. Sono state pubblicate quote e pronostici, ma non sono stati resi noti dettagli sull’andamento del match. La competizione coinvolge squadre di diverse nazioni e si conclude con questa finale.