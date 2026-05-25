L’Italia osserva con attenzione le trattative tra Stati Uniti e Iran sulla crisi nello stretto di Hormuz. La possibilità di raggiungere un accordo che porti a una tregua e alla riapertura del passaggio marittimo potrebbe influenzare gli sviluppi futuri. Le parti coinvolte stanno ancora negoziando, senza annunci ufficiali o date precise. La questione riguarda il controllo delle rotte commerciali e la sicurezza nella regione. Fino a ulteriori comunicazioni, il quadro resta incerto.

La possibile intesa per una tregua duratura con la riapertura di Hormuz potrebbe avvicinare i tempi di una missione internazionale di pace nello Stretto, che vedrebbe come capofila anche l’Italia. Come ha ribadito nelle ultime ore il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’Italia «potrebbe contribuire alle operazioni di sminamento e la sicurezza della navigazione commerciale» una volta terminato il conflitto che coinvolge Usa, Israele e Iran. Il numero uno della Farnesina ha spiegato che Roma è «pronta a mettere a disposizione l’esperienza acquisita nelle missioni navali europee», tra queste la missione Aspides, volta a «garantire il trasporto marittimo» nel Mar Rosso e attualmente condotta da Italia e Grecia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crisi Hormuz, ecco come l’Italia attende una tregua tra Usa e Iran

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