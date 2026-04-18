Nella prima giornata della Serie A 202526, il campionato ha visto il Napoli perdere contro la Lazio, con un punteggio che ha portato il vantaggio dell'Inter a 12 punti in classifica. Nel frattempo, il Parma ha ottenuto una vittoria a Udine, mentre l’Inter, guidata da Cristian Chivu, ha continuato il suo percorso con gli ultimi risultati. Gli incontri sono stati seguiti in tempo reale con aggiornamenti sulle partite in corso.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Ufficiale il +12 sul Napoli, battuto dalla Lazio! Colpo Parma ad Udine

Notizie correlate

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: colpo Lazio a Napolidi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova...

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Sassuolo non si ferma. Colpo salvezza della Fiorentina. Pareggio tra Lazio e Parmadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari; Serie C [LIVE] – I risultati delle gare del 36° turno in tempo reale; Guida completa alla Serie A 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Serie A, risultati e classifica 32ª giornata 2025/26: tonfo Milan, Juve da Champions e l’Inter vede lo ScudettoROMA. Ieri si è concluso il programma della trentaduesima giornata di Serie A 2025/26, 26 reti realizzate che delineano la ... restodelcalcio.com

Serie A, il Milan crolla a San Siro contro l’Udinese. Vincono Juventus, Torino e CagliariLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Milan crolla a San Siro contro l’Udinese. Vincono Juventus, Torino e Cagliari ... tg24.sky.it

Qui tutti i risultati live della 35esima giornata di serie B facebook

Calcio, risultati Serie A, Napoli frena nella rincorsa all’Inter x.com