Cosmacini vite intrecciate dalla guerra
Un libro racconta le vite di una studentessa e due professori, evidenziando come la guerra abbia influenzato i loro percorsi. La narrazione si concentra sui legami tra i personaggi e sugli effetti del conflitto sulla loro quotidianità. La storia si sviluppa attraverso eventi e scelte personali, senza approfondimenti su motivazioni o interpretazioni. Il testo si limita a descrivere le vicende e le relazioni tra i protagonisti, mantenendo un tono neutro e diretto.
Di norma parlando di un libro non si parte dall’autore. Nel caso di Una geniale studentessa e due celebri professori (La vita felice, pagg. 100, euro 12, con una prefazione di Armando Torno) invece vale la pena partire da Giorgio Cosmacini. Classe 1931, Cosmacini è praticamente l’inventore della storia della medicina in Italia, tanto che in questo campo solo tracciare una sua bibliografia essenziale occuperebbe l’intero articolo. Anche in questo libro Cosmacini si dedica alla storia, però lo fa con una chiave del tutto particolare: parte dalla microstoria della sua famiglia per tracciare un quadro più ampio dell’Italia del Ventennio. Partiamo dal biografico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Quel movimento di identità intrecciateUn movimento di identità intrecciate si distingue per il suo approccio che va oltre la semplice definizione di confini geografici e politici.
AliExpress Tovagliette Intrecciate: Guida Acquisto Set da 6AliExpress propone un set di sei tovagliette intrecciate, disponibile per l'acquisto online.