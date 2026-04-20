Un movimento di identità intrecciate si distingue per il suo approccio che va oltre la semplice definizione di confini geografici e politici. Le mappe tradizionali mostrano linee che delimitano stati e territori, ma questa realtà si confronta con dinamiche complesse di riconoscimento e appartenenza. Le vicende storiche e le decisioni politiche influenzano profondamente come vengono percepite le identità, creando un mosaico di relazioni e influenze che sfidano le nozioni convenzionali di frontiera.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Una frontiera non è un confine. Confini se ne vedono in ogni mappa geografica, innervata di decisioni politiche e dalle vicende storiche da cui quelle decisioni nascono e che quelle decisioni mettono in moto. Confini sono presenti anche nelle carte fisiche, dove gli elementi naturali diventano ostacoli invalicabili, netti, stabili. La frontiera, più che una linea, è una soglia, caratterizzata da una qualche, seppur minima, instabilità e da una certa indeterminatezza. La frontiera è più che altro un’area di movimento; di conquista, quando la storia attraversa una fase critica.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Quel movimento di identità intrecciate

Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses

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