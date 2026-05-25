La scorsa settimana, un aereo della Royal Air Force con a bordo il ministro della Difesa britannico ha sperimentato problemi al sistema di navigazione satellitare Gps durante il rientro da una visita in Estonia. Il disturbo ha impedito il corretto funzionamento del sistema di localizzazione, evidenziando possibili interferenze di origine russa. Tali episodi di jamming Gps sono stati segnalati come azioni di disturbo sui cieli della Nato, con obiettivi di interrompere le comunicazioni satellitari.

L'aereo della Royal Air Force (Raf) con a bordo il ministro della Difesa britannico John Healey, ha subito disturbi al sistema di navigazione satellitare Gps la scorsa settimana, mentre tornava da una visita in Estonia. A riferirlo sono stati i quotidiani britannici citando fonti ufficiose del governo londinese, precisando che il disturbo è durato qualche minuto. Il jamming russo è diventato continuo dal 2022. Il disturbo del segnale Gps, in gergo jamming – che si può effettuare anche su normali comunicazioni via radio – è diventata una pratica ormai comune negli ultimi anni in alcune zone ben precise del globo: l'area del Baltico, al confine con la Russia, ha cominciato a far registrare questo tipo di disturbi in modo continuo a partire dall'avvio dell'invasione russa dell'Ucraina del 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos'è il Jamming Gps, il disturbo russo sui cieli Nato

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Something Is Killing 95% Of Russian Drones From 500km Away

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