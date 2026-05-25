Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) e in seconda serata su Sky Cinema Romance alle 21.45 (canale 308) 2 cuori e 2 capanne mette in scena un incontro imprevedibile tra opposti, con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi diretti da Massimiliano Bruno. Una notte di passione accende il confronto tra due visioni della vita completamente diverse, dando vita a una commedia romantica brillante che gioca su dialoghi vivaci, ironia e una riflessione leggera ma sincera sui rapporti di coppia. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302) Edtv anticipa i tempi raccontando l’ossessione per la visibilità e la vita sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 25 Maggio 2026 - 2 cuori e 2 capanne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cerchi una serie tv da guardare stasera Te ne consiglio 8!

Notizie e thread social correlati

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 11 Maggio 2026 - The Running ManStasera su Sky Cinema e NOW sono previsti diversi titoli, tra commedie, azione e grandi classici.

Leggi anche: Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 4 Maggio 2026 - Breve storia d'amore

Temi più discussi: Guida tv venerdì 22 maggio 2026: cosa vedere stasera in tv; Stasera in tv (23 maggio), Pooh 60 su Canale 5 sfida Dalla strada al palco di Carlo Conti e le Qualifiche F1; Guida tv 23 maggio, cosa vedere stasera: programmi in chiaro e su Sky; Da Jack Ryan a The Boroughs, i nuovi film e serie tv da vedere questa settimana.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Domenica 24 Maggio 2026 - Downton Abbey - Il gran finale x.com

Se dovesse esserci un film o una trilogia di film di No Man's Sky nel lontano futuro, di cosa vorresti che parlasse? reddit

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 23 Maggio 2026 - Francesca e GiovanniGuida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Scopri il palinsesto ... digital-news.it

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Domenica 24 Maggio 2026 - Downton Abbey - Il gran finaleGuida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Scopri il palinsesto ... digital-news.it