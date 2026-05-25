Cosa succede ai prezzi del diesel con il nuovo sconto del governo | l' impatto reale alla pompa

Il decreto del 22 maggio ha ridotto da 20 a 10 centesimi lo sconto sul gasolio, mentre il taglio sulla benzina rimane a 5 centesimi. Questa modifica si riflette sui prezzi praticati alle pompe, dove il costo del diesel potrebbe aumentare rispetto a prima. La misura riguarda esclusivamente lo sconto applicato, senza alterare i prezzi ufficiali. Non sono state annunciate variazioni sui prezzi finali al pubblico, che dipendono anche da altri fattori di mercato.

Il decreto sui carburanti varato dal governo lo scorso 22 maggio ha dimezzato lo sconto sul gasolio che è sceso da 20 a 10 centesimi, lasciando invece inalterato il taglio di 5 centesimi per la benzina. La riduzione delle accise resterà in vigore fino al 6 giugno, ma se la situazione a Hormuz non. 🔗 Leggi su Today.it

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Guerra in Iran: disastro economico Petrolio, gas, benzina e l'impatto su mondo e Italia

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