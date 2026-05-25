Cosa succede ai prezzi del diesel con il nuovo sconto del governo | l' impatto reale alla pompa

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il decreto del 22 maggio ha ridotto da 20 a 10 centesimi lo sconto sul gasolio, mentre il taglio sulla benzina rimane a 5 centesimi. Questa modifica si riflette sui prezzi praticati alle pompe, dove il costo del diesel potrebbe aumentare rispetto a prima. La misura riguarda esclusivamente lo sconto applicato, senza alterare i prezzi ufficiali. Non sono state annunciate variazioni sui prezzi finali al pubblico, che dipendono anche da altri fattori di mercato.

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Il decreto sui carburanti varato dal governo lo scorso 22 maggio ha dimezzato lo sconto sul gasolio che è sceso da 20 a 10 centesimi, lasciando invece inalterato il taglio di 5 centesimi per la benzina. La riduzione delle accise resterà in vigore fino al 6 giugno, ma se la situazione a Hormuz non. 🔗 Leggi su Today.it

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