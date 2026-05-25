Al G7 in Puglia, Francesco ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, sottolineando l’importanza di rispettare la dignità umana nel suo sviluppo e utilizzo. Nel frattempo, viene annunciata la pubblicazione della prima enciclica di papa Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas”, dedicata alla tutela della persona umana nel contesto dell’Intelligenza Artificiale.

Si presenta oggi la prima enciclica di papa Leone XIV, “Magnifica Humanitas”, “sulla custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza Artificiale”. Un tema, quello dell’Ia, che aveva già interessato il G7 ospitato il Italia nel giugno 2024 e che vide la partecipazione straordinaria dell’allora pontefice, Francesco, il quale accettò l’invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Mi rivolgo oggi a voi, leader del Forum Intergovernativo del G7, con una riflessione sugli effetti dell’intelligenza artificiale sul futuro dell’umanità”, aveva aperto il suo discorso Jorge Mario Bergoglio. L’Ia, proseguiva, “è uno strumento estremamente potente, impiegato in tantissime aree dell’agire umano: dalla medicina al mondo del lavoro, dalla cultura all’ambito della comunicazione, dall’educazione alla politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa disse Francesco sull’IA al G7 in Puglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

Notizie e thread social correlati

Papa Francesco, un anno fa Jorge Mario Bergoglio morto il 21 aprile 2025, era Pasquetta. L'anno prima era stato al G7 di FasanoUn anno fa, il 21 aprile 2025, moriva Papa Francesco, noto anche come Jorge Mario Bergoglio, il giorno dopo Pasqua.

Francesco Bruno, l’imprenditore che disse no alla prepotenza dei clan pagando con la vitaNel giugno del 1994, a Cosenza, un imprenditore di 50 anni venne ucciso da alcuni sicari.

Temi più discussi: Presentazione del libro a cura da Piero Ignazi Marco Pannella. La passione della politica (Viella); Francesco Di Napoli, è tutta una questione di ‘scuorno’ e di scelte; Da Sanremo a X-Factor, Francesco Gabbani in concerto ad Ancona il 29 luglio; La sentenza del Maxiprocesso, la vera ossessione di Totò Riina.

Francesco Scianna: Da bimbo sentii l'esplosione della bomba che uccise Borsellino. Vallanzasca si presentò sul set e mi rivelò i segreti di TuratelloL'attore siciliano: Portai una mozzarella al mio mito Al Pacino, ma la rifiutò. Nella nuova serie di Gabriele Muccino interpreta Maurizio Gucci ... corriere.it

Totti e il mistero dopo il post tolto sulla Roma: cosa è successo e cosa ha pubblicato FrancescoQuando di mezzo ci sono Francesco Totti e la Roma tutto fa notizia. Anche se si tratta di un semplice errore, verificabile in pochi istanti. Succede questo: Totti pubblica una foto di sua figlia ... corrieredellosport.it