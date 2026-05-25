Corazon Espinado | al Miles jazz club concerto omaggio a Carlos Santana
Al Miles Jazz Club si è svolto un concerto omaggio a Carlos Santana, con una serata dedicata alla sua musica. La performance ha riproposto brani che uniscono rock, latin, blues e jazz, in un mix caratteristico dello stile del chitarrista. I musicisti hanno eseguito le canzoni più note, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente per il pubblico presente. La serata ha celebrato la figura di Santana attraverso le sue composizioni più famose.
Una notte travolgente dedicata alla musica di Carlos Santana, leggenda assoluta capace di fondere rock, latin, blues e jazz in uno stile unico e inconfondibile.Il Miles Jazz Club ospita un progetto speciale firmato da Benny Amoroso, un viaggio musicale carico di energia, ritmo e improvvisazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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