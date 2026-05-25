Corazon Espinado | al Miles jazz club concerto omaggio a Carlos Santana

Notizia in breve

Al Miles Jazz Club si è svolto un concerto omaggio a Carlos Santana, con una serata dedicata alla sua musica. La performance ha riproposto brani che uniscono rock, latin, blues e jazz, in un mix caratteristico dello stile del chitarrista. I musicisti hanno eseguito le canzoni più note, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente per il pubblico presente. La serata ha celebrato la figura di Santana attraverso le sue composizioni più famose.