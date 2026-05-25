Contratto Dirigenti rinnovato | cosa cambia per ferie e permessi? Il Punto di Andrea Codispoti

Il nuovo contratto dei dirigenti dell'area Istruzione e Ricerca modifica anche le norme su ferie e permessi. Non riguarda solo aspetti economici, ma introduce variazioni specifiche riguardanti le modalità di fruizione di permessi e ferie. Le nuove disposizioni sono state pubblicate e sono ora in vigore. La revisione interessa le condizioni di utilizzo e le eventuali limitazioni di questi diritti. Non sono stati annunciati altri cambiamenti oltre a quelli relativi a ferie e permessi.

Il nuovo contratto dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca non interviene soltanto sugli aspetti economici. Nel testo firmato all’Aran trovano spazio anche modifiche normative che incidono direttamente sull’organizzazione del lavoro dei dirigenti scolastici, in particolare su ferie, permessi e procedimenti disciplinari. Il nuovo contratto consente ai dirigenti scolastici di utilizzare le ferie non godute entro la conclusione dell’anno scolastico successivo. Una misura che interviene su una situazione frequente nelle scuole, dove molti dirigenti rinviano i periodi di riposo per esigenze legate alla gestione amministrativa e organizzativa degli istituti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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