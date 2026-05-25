Contratti Margiotta Confsal | Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale manifatturiero

Notizia in breve

Il rappresentante di un sindacato ha affermato che è necessario unificare il sistema contrattuale nel settore manifatturiero, eliminando la frammentazione attuale. Si propone di creare un nucleo comune di diritti, tutele e strumenti di welfare per tutti i lavoratori, mantenendo però le differenze legate alle caratteristiche produttive, organizzative e professionali di ciascun comparto.