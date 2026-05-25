Contratti Margiotta Confsal | Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale manifatturiero

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rappresentante di un sindacato ha affermato che è necessario unificare il sistema contrattuale nel settore manifatturiero, eliminando la frammentazione attuale. Si propone di creare un nucleo comune di diritti, tutele e strumenti di welfare per tutti i lavoratori, mantenendo però le differenze legate alle caratteristiche produttive, organizzative e professionali di ciascun comparto.

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"Bisogna superare la tradizionale frammentazione del sistema contrattuale manifatturiero, garantendo un nucleo uniforme di diritti, tutele e strumenti di welfare per tutti i lavoratori e, al tempo stesso, valorizzando le specificità produttive, organizzative e professionali dei diversi comparti". A dirlo Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, parlando di 'Ccnl equivalenti. Come verificare l'equivalenza delle tutele' il libro presentato al Festival del Lavoro a Roma. Giorni di Piombo (Ponte alle Grazie) di Leo Giorda, terzo capitolo della saga investigativa dedicata a Woodstock, ci trascina nel periodo degli anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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