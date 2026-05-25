Il rappresentante ha affermato che l’obiettivo principale è contrastare il dumping contrattuale. Ha sottolineato che la discussione sulla contrattazione deve riguardare la qualità, puntando a salari più elevati e a migliori opportunità di carriera, piuttosto che ridurre i salari.

"Il punto chiave è che bisogna assolutamente combattere il dumping contrattuale. La sfida della contrattazione si fa sulla qualità della contrattazione, non sui salari bassi, ma sui salari alti, sulle carriere. E sulla normativa che sia capace anche di interpretare le novità della tecnologia nel tempo del digitale, dell'avvento dell'intelligenza artificiale, questo deve essere il messaggio fondamentale". Così Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente dell'Associazione Lavoro&Welfare, parlando di 'Ccnl equivalenti. Come verificare l'equivalenza delle tutele' presentato al Festival del Lavoro a Roma. Giorni di Piombo (Ponte alle Grazie) di Leo Giorda, terzo capitolo della saga investigativa dedicata a Woodstock, ci trascina nel periodo degli anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Contratti, Damiano: Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi

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