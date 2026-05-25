Conferenza Diario di un battaglia – vivere con la sindrome di Guillain-Barré
Un incontro dedicato all’ascolto di esperienze vissute accanto ai propri cari colpiti da patologie neurologiche come la sindrome di Guillain-Barré e Alzheimer. Parlarne, un modo per condividere percorsi e soluzioni che possano essere di supporto ad altri. L’evento, organizzato da Francesco Maria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Reborn! Pushed down stairs by adopted sister, family hears her voice, uncovers plots and pampers her
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Sabato 23 maggio Ore 17.00 Biblioteca di Coassolo Torinese Via Capoluogo 198 Coassolo Torinese Come nasce Diario di Volo di una Masca Grazie all'invito di Pro Loco Coassolo T.se domani sarò ospite alla Biblioteca di Coassolo Ed è proprio d facebook
Accademia di Belle Arti di Roma????????????????????????Hofstra University Architecture Degree Certificate-Seattle Universitydiploma??:?????????Fake University of Winchester diplomvd - Results on X | Live Posts & Updates x.com
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