Conferenza Diario di un battaglia – vivere con la sindrome di Guillain-Barré

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incontro dedicato all’ascolto di esperienze vissute accanto ai propri cari colpiti da patologie neurologiche come la sindrome di Guillain-Barré e Alzheimer. Parlarne, un modo per condividere percorsi e soluzioni che possano essere di supporto ad altri. L’evento, organizzato da Francesco Maria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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