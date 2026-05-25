Condannato per traffico di droga e ricettazione | 28enne viene rintracciato in un hotel della riviera

Notizia in breve

Un uomo di 28 anni, cittadino dell’Est Europa, è stato arrestato dai Carabinieri in un hotel sulla riviera. Era ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna, dopo essere stato condannato per traffico di droga e ricettazione. L’arresto è avvenuto nel corso di operazioni del fine settimana condotte dalla compagnia di Cervia-Milano Marittima.