Condannato per traffico di droga e ricettazione | 28enne viene rintracciato in un hotel della riviera

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 28 anni, cittadino dell’Est Europa, è stato arrestato dai Carabinieri in un hotel sulla riviera. Era ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna, dopo essere stato condannato per traffico di droga e ricettazione. L’arresto è avvenuto nel corso di operazioni del fine settimana condotte dalla compagnia di Cervia-Milano Marittima.

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I Carabinieri della compagnia Cervia - Milano Marittima, nello scorso fine settimana, hanno localizzato e arrestato un cittadino dell’Est Europa di 28 anni, ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna a seguito di una condanna.L’uomo, senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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